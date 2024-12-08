¼ÖÎ¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎÊ¼»Î¡á£·Æü¡¢¥·¥ê¥¢¡¦¥Û¥à¥¹/Mahmoud Hasano/Reuters via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆÀ¯¸¢Åö¶É¼Ô¤é¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Ï¿ôÆü¸å¤Ë¤âÊø²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÅö¶É¼Ô£µ¿Í¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤é¤Ï¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ê¡¢Êø²õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ëÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÊø²õ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸½¼ÂÌ£¤ò