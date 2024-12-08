BE:FIRST¡ÖSailing -Dance Performance-¡×¥µ¥à¥Í¥¤¥ë 7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î2025Ç¯2·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION ¡ØONE PIECE¡Ù µû¿ÍÅçÊÔ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖSailing¡×¤ÎDance Performance±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê / Sailing¡×¤Î¡ØONE PIECE¡ÙÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¡ÖSailing -Dance Perf