¿·³ã¸©¤Ï7Æü¸á¸å¡¢°¤²ìÄ®¤Î¸©Æ»¤ÇÄ¹¤µÌó40£í¡¢¹â¤µÌó25£í¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾1Âæ¤ËÅÚº½¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤²ìÄ®¹ËÌÚ¤«¤é°¤²ìÄ®¿·Ã«¤òÄÌ¤ë¸©Æ»¡¦¿·È¯ÅÄÄÅÀîÀþ¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢°¤²ìÄ®¹ËÌÚÃÏ¶è¤ÇÅÚº½ÊøÍî¤¬È¯À¸¡£Ä¹¤µ¤ÏÌó40£í¡¢¹â¤µ¤ÏÌó25£í¤Ç¡¢ÊøÍîÅÚº½¤¬Æ»Ï©Á´Éý¤òËä¤á¤¿¤¿¤á¡¢¸á¸å2»þ47Ê¬¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·