¡ÚÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°µ­»ö¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Ãæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·î17Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£¡Û1993Ç¯¤«¤éËèÇ¯¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢½»¤ß¤è¤µ¤òÉ½¤¹³Æ»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤È¤·¤Æ½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÁí¹ç¥È¥Ã¥×200¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£Áí¹çÉ¾²Á¤ò