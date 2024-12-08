Image: ELECOM ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤À¤±PC¤ËÁÞ¤·¤Ã¤Ñ¤ÇÎÉ¤¤¤«¤â¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¿ôÇ¯¤ª¤­¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢µì·¿¤ò¥Í¥Ã¥ÈÍÑ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢²ñ¼Ò»Ùµë¤È¸Ä¿ÍÍÑ2Âæ»ý¤Á¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£ÉÕÂ°¤¹¤ë½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤âÆ±¤¸¿ô¤À¤±Áý¤¨¡¢¤â¤¦¥É¥ì¤¬¥É¥ì¤ä¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥³¥ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÑ¤à¥¨¥ì¥³¥à¤Î¡ÖACDC-TP9565BK¡×¤Ï¡¢F1¡¢A¡¢C¡¢D1¡ÊDC³Ñ·¿¡Ë¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ65W¤ÇÉÙ»ÎÄÌ