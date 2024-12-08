¥¿¥Ì¥­¤ÎÃÖÊª¤ÇÍ­Ì¾¤Ê¿®³Ú¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¥Ø¥Ó¡×¤ÎÃÖÊªºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¿¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·´¥Áç¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤Ë¿§ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤ÎÍÒ¸µ¡Ö±üÅÄ´ÝÎ´À½Æ«¡×¤Ç¤Ï¡¢¿®³ÚÌ¾Êª¤Î¥¿¥Ì¥­¤ÎÃÖÊªºî¤ê¤ò¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¥Ø¥Ó¡×¤ÎÃÖÊªºî¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÒ¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃÖÊª¤Ï³«±¿¤Î³¨ÇÏ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¿À¤Î»È¤¤¤È¤·¤Æ±ïµ¯¤Î¤è¤¤Æ°Êª¤È¤µ¤ì¤ë¥Ø