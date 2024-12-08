º£·î10Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬8Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¼°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ëÅÄÃæßæÌ¦ÂåÉ½°Ñ°÷¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤¬¡¢3Ç¯Á°¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÚ°æÄ¾¡Ê¤¹¤Ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¸ýÊÊ¤Ë¡¢³ËÇÑÀä±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¢£¡Ö¤ªÁ°¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¡×¡ÖÃË