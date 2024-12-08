7Æü¡¢¥·¥ê¥¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Î·úÊª¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Î´ÇÈÄ¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ï8Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè3¤ÎÅÔ»Ô¡¢ÃæÉô¥Û¥à¥¹¤ò¾¸°®¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï7Æü¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Î°ìÉô¤¬¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¹Ù³°¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢ÂÇÅÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¼óÅÔ¹¶ËÉÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£