¤¤¤è¤¤¤èÅß¤âËÜ³Ê²½¡£Ä«ÈÕ¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤ßËÉ´¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃå¹þ¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÏÃÈÅß¤ÈÅö½é¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤éÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Î´¨¤µ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃÈ¤«¤¤1Ãå¤ÏÉ¬Í×¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ç¤­¤ì¤Ð¿·Ç¯¤Î½éÆü¤Î½Ð¤Ë½é·Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Î¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¤äÅß¥­¥ã¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ëºÇ¶¯¤Î¥À¥¦¥ó¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í