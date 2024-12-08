¤³¤Î½©¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬Ë­ºî¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤ÒÂ³ÊÔ¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡£É®Æ¬¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤í¤¦¤«¡£º£ºî¤¬¤½¤â¤½¤â2Ç¯Á°¤ÎÂ³ÊÔ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°å¼ÔÊÂ¤ß¤Î°åÎÅÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÌµÂÌ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤Æá¿ÜÅÄÊâ¡Ê²¬ÅÄ¾­À¸¡Ë¤È¡¢¿Í¤¿¤é¤·¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¶åµ´ÀÅ¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤Î´Ç¸î»Õ¥³¥ó¥Ó¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²÷Ä´¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â¥È¥Ã¥×¤À¡£¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û²¬ÅÄ¾­À¸¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¸å·Ñ°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ