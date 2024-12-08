¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀÚ¤ì´Ö¤ËÃÅÌª¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£½µ¤ÏÆüÍË¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡¢·îÍË¡ÖZIP¡ª¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥ÍMONSTER¡×¡¢²ÐÍË¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ä¡Ä¤ÈËèÆü¤É¤³¤«¤Ç¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ÎÃÏÊý±Ä¶È¤ËÌ©Ãå¡£Èà½÷¤¬ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È2000¿Í