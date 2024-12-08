1Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê4.86¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤â1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê2.42¿Í¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1.3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î´¶À÷¾É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¡×¤â²áµîºÇÂ¿¤Î¿å½à¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢3¤Ä¤Î´¶À÷¾É¤¬Æ±»þ¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢´¶À÷Ä¾¸å¤Î¡ÖÈ¯Ç®¡×¤È¡Ö¤»¤­¤Î¾É¾õ