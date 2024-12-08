Stray Kids¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¶á¶·¼Ì¿¿¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î±ï¡Ä¸òÎ®¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¡©¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È¾Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î³¹¤ä¸ø±à¤ò»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà