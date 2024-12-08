¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥È 2¡Ý0 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¡¿¥¢¥ë¥Æ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¥­¥ì¤Æ¿³È½¤ËµÍ¤á´ó¤ë½Ö´Ö»×¤ï¤º¡¢È½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬Áê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤È¶Ã¤­¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥«¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð