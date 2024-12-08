¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÂç³ØÌîµåÉô°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½¢¿¦³èÆ°¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤¬£·Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²Æ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤òÀ©¤·¤¿»°É©½Å¹©£Å£á£ó£ô¤Î¿¹ÏÆ·ÄÂÀ¾Ä³°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£³£¶¡á¿ÀÆàÀî¹©¡Ë¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó¤Î¹â¶¶Êþ¸¼¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£²£¸¡áÁáÂç¡Ë¡¢Åì¼Ç¤ÎÃÝ´Ö¿´¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£²£¶¡áÎ©Âç¡Ë¤¬¡ÖÌîµåÉô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë³è¤«¤¹°Ù¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡È±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡É¤È¤·¤Æ´ë¶È¥Á