7ÆüÍ¼Êý°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¸åÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç52ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¡¢¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤È¾×ÆÍ¡¢2¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÃËÂáÊá ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬ºê»ÔËÌÌîÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷ÃæºÂ  ¾»¿ÍÍÆµ¿¼Ô52ºÐ¤Ç¤¹¡£ Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæºÂÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢Ë­ÅÄ»ÔÀ¦ÉôÅìÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ