¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥É¥ó°ú¤­¡×¤Î¾×·â¸÷·Ê183¥»¥ó¥Á¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥­¥ã¥é¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥Ç¥«½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÁê¼ê¤ËÂçË½¤ì¡£±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤»¤ëËµ¼ãÌµ¿Í¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»Ò¶¡°·¤¤¤ä¡×¡ÖÀâÆÀÎÏ¤Î²ô¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£WWE¡ÖRAW¡×¤Ï¡¢½÷»Ò²¦¼Ô¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤½¤ÎÍÑ¿´ËÀ¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¶Ë°­½÷¥³¥ó¥Ó¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ