¢£¥É¥é¥´¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼ÒÄ¹ ¥³¥â¥É¥É¥é¥´¥ó¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô À¯½ê(¤Þ¤É¤³¤í)¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡ÖÉÙ¾ëÊª»º¡×¡£ ¹ñÆâ¥·¥§¥¢90%°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤â°·¤¦¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ À¤³¦ºÇÂç¤Î¥³¥â¥É¥É¥é¥´¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÉÙ¾ëÊª»ºÂåÉ½¤ÎÎ­(¤ê¤å¤¦)¼ÒÄ¹¡£ ¢¡¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¡ÖÌ¥