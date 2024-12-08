¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ú¥È¥ì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÃæ»³¶ÚÂÀÏº¡Á¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¹¥ëÊÔ¡Á¡Ù¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î19¡¦26Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢7ORDER¡¦Ä¹ºÊÎç±û¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ø¶Ú¥È¥ì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÃæ»³¶ÚÂÀÏº¡Á¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¹¥ëÊÔ¡Á¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¿ØËÜºî¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ë°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¡£