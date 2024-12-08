¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×»ü¶Ç»Ò¤¬£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤È¥«¥Õ¥§¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µ×»ü¥¢¥Ê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö»äÉþ¡×¤Èµ­¤·¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤­¡Ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¯¤Æ¥­¥ì¥¤¡×¡Ö²Ä°¦