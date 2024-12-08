ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´ü´ÖÃæ¤Î12·î10Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈESPN¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MLBµåÃÄ¤Ï45Æü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï25Ç¯¤âÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡ÊNPB¡Ë¤Î¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î45Æü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤Ï25Ç¯¤Î¹ñºÝ·À