¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê71¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´Øº¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¡ÊÌ©Ãå¼èºà¡Ë¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î1»þ´Ö¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤·¤«»£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡È¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦²è¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¡²èµÊÃã¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¤Õ