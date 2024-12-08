¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³2-0¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ(7Æü¡¢¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿ÀçÂæ¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¶¿²ÈÍ§ÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°§»¢¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ø¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥³¡¼¥ë¡Ù¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â²ù¤·ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¡£J1¾º³Ê¤Ø¤¢¤È1¾¡ÆÏ¤­¤Þ