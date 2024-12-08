¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î»ØÌ¾Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¡È1´üÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ëÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢ªºå¿À¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¡ÊDeNA¢ªÃæÆü¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡È2´üÀ¸¡É¤Ç¤Ï¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬º£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤ÇÎòÂåºÇ¹âÂÇÎ¨.438¤òµ­Ï¿¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤â1·³½Ð¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢