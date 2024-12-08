Marianna ParragaElida Moreno¡Î¥È¥ì¥¹¥¨¥ë¥Þ¥Ê¥¹¡Ê¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ë£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¾Éô¡¢¥¨¥ë¡¦¥¶¥¤¥Î¡¦¥¤¡¦¥é¡¦¥¢¥ì¥Î¥¶¤ÎÎÐË­¤«¤Ê·ÌÃ«¤Ç¤Ï¡¢¿ôÉ´À¤ÂÓ¤¬ÇÀ¶È¤äµù¶È¡¢¤½¤·¤Æµí¤ò»ô°é¤·¤Ä¤ÄÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¿ÍÂ¤¸Ð¤ÎÄì¤ËÄÀ¤àÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¥È¥ì¥¹¥¨¥ë¥Þ¥Ê¥¹¤Ë¤ÏÇÀ¾ì¤¬¹­¤¬¤ê¡¢³Ø¹»¤¬£²¥«½ê¡¢Ê£¿ô¤Î¶µ²ñ¡¢¿ÇÎÅ½ê¤¬£±¥«½ê¤¢