Â­¸µ¤òÎä¤¨¤«¤é¼é¤ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¥·¥åー¥º¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤«¤é¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤ò2Â­¤´¾Ò²ð¡£È¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß & Ãæ¤ï¤¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ëー¥à¥·¥åー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Â­¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤ë¥·¥åー¥º¤Ï¡¢´¨¤¬¤ê¤µ¤ó¤äÎä¤¨À­¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ ÊÝ²¹¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Ý¤«¤Ý¤«¥·¥åー¥º ¡Ú¥ï&#