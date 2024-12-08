¿¼Ìë¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¡£¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Î¾²¤ËºÂ¤ê¤³¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿½÷¤Î»Ò¡£Êì¿Æ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´é¤ËÈï¤Ã¤¿Ëì¤ò³°¤µ¤ì¡¢±¦ÌÜ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢Î¾¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¸å¡¢½÷¤Î»Ò¤Î»ë³¦¤Ï¡¢»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿É¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¥Í¥«¥Õ¥§¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤Î¾²¤Ç½Ð»º ½÷¤ÏÌÜ¤ò³«¤¤¤¿²æ¤¬»Ò¤ÎÂÎ¤ò¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¸Ç¤¯´¬¤­