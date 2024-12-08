¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè15Àá¡Û(¥Þ¥ó¥Ç¥á¡¼¥«¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)RKC 2-3(Á°È¾1-1)¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[R]O. Zawada(12Ê¬)¡¢¥ä¥·¥ó¡¦¥¦¥­¥ê(72Ê¬)[¥Õ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(24Ê¬)¡¢A. Hadj Moussa(49Ê¬)¡¢Igor Paixão(74Ê¬)´Ñ½°:7,481¿Í