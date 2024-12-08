ºÇ¶á¤Î´Ú¹ñ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¥½¥Î¡¦¥¹¥«¥¤¥¬¥ó¥Ê¡¼¥º¤Î¥­¥à¡¦¥¹¥ó¥®´ÆÆÄ¤Î¼­Ç¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢4³ä¤¬¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¡×¥­¥àÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢11·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥¦¥ëSK¥Ê¥¤¥Ä¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î±óÀ¬»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¡¢Áª¼ê¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë²áÄø¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥ÉÍÑ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¤òÅê¤²¤¿¡£¤³¤Î¾Ã¤·¥´¥à¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò