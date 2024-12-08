¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£(C)Getty Images24Ç¯¤âÆüÊÆÎ¾µå³¦¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤è¤ë°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦ËÌÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿°ÎºÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Ï³«ËëÁ°¤«¤éÊ¨Æ­¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡ÖÂçÃ«¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º