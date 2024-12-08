¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¹¥Þ¥Þ🌸(@imygohan)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÉ×¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥Þ¥Þ🌸¤µ¤ó¡£É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»×¤ï¤º°Õ¸«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ë¡ª¤ÈÂç¤­¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¤À¤±¤É¡Ä¡© ©imygohan É×¤Ë»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ &#128104