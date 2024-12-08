¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï5¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤·¤é¤¿¤Þ☺︎5m(¡÷17095cm)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½·Ð¸³¤Ç¤­¤ë¹¬¤»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êú¤Ã¤³É³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ ¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È ½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ç¤È