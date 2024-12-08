ÅÄ¼Ë¤ÎÈ¬É´²°¤Ë²Ç¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤ÈµÁÊì¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¥æ¥á¡£¤·¤«¤·¡¢TV¼èºà¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿·¿ÍAD¥³ー¥¹¥±¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤­¤ë·è¿´¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥³ー¥¹¥±¤Î¤¹¤¹¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬»÷´é³¨¡£¤³¤ì¤¬¹«¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¥æ¥á¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Ã·¯¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ëÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¡Ø»ä¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè105ÏÃ¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£