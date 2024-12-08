Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢¼Ì¿¿¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Î¤¯¤ó¤Á¤Î±é¤·Êª¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿Å¸¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¸ÁÛÅª¤Ê±«¤ÎÃæ¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦2ÂÎ¤ÎÎ¶¡£ ÀîÁ¥¤ÎÊôÇ¼¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÌÖÂÇ¤Á¤Î½Ö´Ö¡£ Àª¤¤¤è¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¶Á¥¤Îº¬±È½°¡£ º£Ç¯¤ÎÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡£¡È¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¡É ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÄ¹ºê»Ô¤«¤é¡Ë ¡Ö¶ä²°Ä®¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢(òÏÂÀ¸Ý)¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÄ»È©¤¬