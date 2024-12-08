12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖÍÙ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡À¸¤­Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¡£¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤ÇÎ¤¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¼¼°æ¿µ¼¡¤¬¡¢²áµî¤ËÍí¤à»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëµµ»³Àé¹­¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Êª¸ì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡¿À¸¤­Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß