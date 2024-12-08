2024Ç¯12·î2Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÏÓ»þ·×»º¶È¤¬¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀî¾å¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»æ¥¶¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î11·î30ÆüÉÕÊ¸¾Ï¤ò°úÍÑ¡£Æ±Ê¸¾Ï¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥¦¥§¥ó¤Ë¤è¤ëÆ«¼§´ïÀ½¤òÊ¸»úÈ×¤ò»ý¤Ä¹âµéÏÓ»þ·×¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë570ËÜ¤¬´°Çä¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢