30ÂåÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÀ»¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤È»°ÂðÎÃÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡¢19ºÐ¤Î½÷¤Î3¿Í¤Ï6·î¤´¤í¡¢¿ÎÆ£µ®Ç·¤µ¤ó¡ÊÅö»þ30ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î¤Ë¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤«¤é·Ù»¡¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ÆÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£