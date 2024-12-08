2024Ç¯12·î08Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç¸©¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó ¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Î¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¾ðÊó¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¹ñÆ»£³¹æ¡Ûー ¡Ú¹ñÆ»£±£°¹æ¡Ûー ¡Ú¼¯»ùÅç»ÔÆâ¡Û°û¼ò±¿Å¾¡¦Ë½Áö±¿Å¾ ¡ÚÆî»§ÊýÌÌ¡Ûー ¡ÚËÌ»§ÊýÌÌ¡Ûー ¡Ú°¨ÎÉÊýÌÌ¡Ûー ¡ÚÂç¶ùÊýÌÌ¡Ûー ¡Ú¼ï»Ò¡¦²°µ×ÅçÊýÌÌ¡Ûー ¡Ú±âÈþÊýÌÌ¡Ûー ¡ö¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢¸©²¼¤Î¸òÄÌ»ØÆ³¼èÄù¤ê¤Î½ÅÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ³Æ½ê¤Ç¿ï»þ¸òÄÌ»ØÆ³¼èÄù¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì