¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³Ø¹»°å¤ÎËÒÌî¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é1Ç¯À¸»ùÆ¸¤«¤éÊú¤­¤Ä¤«¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ç¤«¤¤À¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Ç¯À¸¤Î¿¿°¦¡Ê±Ñçý¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦ËÒÌî¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡ÙÂè8ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²»³Ú²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥¯¥é¥¹¤ÇÎý½¬¤¬¿Ê¤àÅìÂ¿