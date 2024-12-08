¡ØÆóÅÙ¤Î¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ40Ç¯Ä¶¡£¹õÀîÇî¹Ô¤¬¼«¤é¤Îºî²ÈÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤½¤é¤½¤¦¤ä¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Âçºå¤Ç²á¤´¤·¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡¿Â³¤­¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê8Ëç¡Ë©Ê¸éº½Õ½©¢¡¢¡¢¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¾¡¤Ã¤¿»°Àé±ß¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó²£Ãú¤Ø¤¤¤Þ¤«¤é»Í½½Í¾Ç¯Á°¡¢ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿Ì¾¤âÃÎ¤é¤Ì½÷»Ò¤ËÆ¸Äç¤òÊû¤²¤¿¼ã¤­Èþ¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢µþÅÔ