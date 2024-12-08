¡Ò¡ÖÌµ¿è¤Ê»ÜÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçºå¤Î³¹¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿§êô¤»¤Æ¤¤¤¯¡×ºî²È¡¦¹õÀîÇî¹Ô¡Ê75¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ØÆóÅÙ¤Î¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ40Ç¯Ä¶¡£¹õÀîÇî¹Ô¤¬¼«¤é¤Îºî²ÈÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤½¤é¤½¤¦¤ä¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÇîÂÇ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤òÃ©¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê10Ëç¡Ë©Ê¸éº½Õ½©¢¡¢¡¢¡¡ÖÇîºÍ¡×¤È¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö±¿¡×¤È