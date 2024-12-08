¡ÒÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¤í¤ì¤Ä¤â²ó¤é¤Ê¤¤¡ÄÀ¾¾ë½¨¼ù¤¬¡ÈÇ¾¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤Ç»¸ü¡É¤Î¤Ê¤«¡¢³¤³°¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡ÈÁÔÀä¤ÊÉñÂæ¥¦¥é¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯À¾¾ë½¨¼ù¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï2001Ç¯½©¡¢1ÅÙÌÜ¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤é¤Ä¤­¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤µ¤òÁÊ¤¨¡¢¼«Âð¤«¤é¶á¤¤À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÂÌ¾¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤­¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÅÀÅ©¤ÇÄ´»Ò¤¬