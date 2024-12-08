¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï¡¢¡ÖOne UI 7¡×¤Î¦ÂÈÇ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖKnox Matrix¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÁØ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò´Æ»ë¡¢ÊÝ¸î¤¹¤ë¡£ ¡ÖKnox Matrix¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤¬°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖOne UI 7¡×¤Ç¤Ï¡¢Galaxy¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎSamsungÀ½ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç