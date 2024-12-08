ÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ä¡Ö¿ÈÂÎ¡×¡¢¡Ö¼«Á³¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ¡¦¹ñ²È¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª³ÊÆ®¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢º£Æü¤Î»ä¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÆ£ÅÄÀµ¾¡¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ø¤ÎÅ¯³Ø¡×¤«¤é¡ÖÀ¸¤ÎÅ¯³Ø¡×¤ØÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¤Î´ðÁÃ¤¬Æ§¤ß¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¤ÇÀ¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¤¬²Ì