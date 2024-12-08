¥¹¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ëÆî³¤Âçºå¤Î6³¬Ž¢¥¶Ž¥¥é¥¦¥ó¥¸Ž£¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü(Æü)～12·î25Æü(¿å)¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇŽ¢Festive Pink Afternoon TeaŽ£¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ Festive Pink Afternoon Tea º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤