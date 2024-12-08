¡ÖÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï268¥äー¥É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÊü¤Ä»°±ºÅí¹á¡£ Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Ñ¥ïー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Èë¤±¤Ä¤Ï¡È¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡É¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤Îºî¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£10¥äー¥É¤Ï¤¹¤°¤Ë¿­¤Ð¤»¤ë¤¾¡ª ¿­¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÄÀ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï°ÂÄêÀ­¤Ë·ç¤±¤ë ¼ê¸µ¤ò²¼¤²¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Îµ°Æ»¤¬¥Æ¥£ー¥¢¥Ã