½©µÈµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È²¼½Å¶Ç»Ò¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¿·Ä¬¼Ò¡Ëº£Ç¯¡¢¸Å´õ¡Ê70ºÐ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¡¦½©µÈµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢ÊÆ¼÷¡Ê88ºÐ¡Ë¤Îºî²È¡¦²¼½Å¶Ç»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÊìÌ¼¤Î´Ø·¸¤òÉ³²ò¤­¤Ê¤¬¤éÂÐÃÌ¤·¤¿¡ØÊì¤òÁò¡Ê¤ª¤¯¡Ë¤ë¡Ù¡£Êì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Êì¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤¿»þÂå¤ò¸ì¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÀ¸¤­¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¼¡¼¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤·¤¤¡Ö½÷À­¤ÎÀ¸¤­Êý¡×¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤­¤¿¤ªÆó¿Í¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å