¡Ö¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡¦¹á¹Á£Ç£±¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ëºù²Ö¾ÞÇÏ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï£·Æü¡¢£Á£×¥³¡¼¥¹¤ò¥­¥ã¥ó¥¿¡¼¤Ç£±¼þ¶î¤±È´¤±¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°Æü¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·Ú¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤Ë¾Ð´é¡£¡Ö²¿¤â¿´ÇÛ¤Ê¤¯¶¥ÇÏ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢³¤³°£Ç£±À©ÇÆ¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£