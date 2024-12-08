¼Ì¿¿¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¡¢Àµ·îµÙ¤ßÊÖ¾å¤ÇÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£Â«¤Î´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤Ü¤³¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ç¤â°ã¤¦¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïºî¤ëÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¹ØÆþÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÇë¸¶¶¬»Ò¡Ë¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36Ç¯¡ËÂç¤ß¤½¤«¤ÎÃÛÃÏ¡¢1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡ËÇ¯Ëö¤Î¥¢¥á²£¡Ä 1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36Ç¯¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎÃÛÃÏ¤Ï¡Ä¡©TBS¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë»Ä¤µ¤ì