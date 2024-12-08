¥×¥Á¥×¥é¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Ç¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¥³ー¥Ç¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@yoahiru.w¤µ¤ó¤¬¡Ö¥×¥Á¥×¥é¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥Ï¥Ëー¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖºÇ½Ü¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤Ç¤­¤ë½Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£ ¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¤Ï